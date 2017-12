Schumacher, 4 anni fa il dramma

ROMA, 28 DIC - Sul blog, sui siti, ancora più in questi giorni, si rincorrono le voci, gli auguri e, soprattutto, la voglia di sapere qualcosa su Michael Schumacher. Le condizioni di salute del pilota di maggior successo nella storia della F1 con 7 titoli mondiali, restano avvolte nel più fitto mistero a 4 anni dall'incidente sugli sci che gli hanno causato gravi danni cerebrali. Caduto rovinosamente su una roccia il 29 dicembre 2013 mentre sciava su una pista di sci dell'Alta Savoia, in Francia, di Schumi non si è saputo pressochè più niente. Un solo bollettino medico, emesso all'indomani dell'incidente, scarni comunicati della moglie Corinna o della manager Sabine Kehm, per ringraziare della vicinanza e della solidarietà, poi un ostinato silenzio che non ha più detto nulla sulle sue reali condizioni di salute. Oggi, a quattro anni dal terribile incidente, si sono levate tante voci, da parte di tifosi e addetti ai lavori per esprimere altro affetto ma anche una parola in più intorno a chi non è mai stato dimenticato.