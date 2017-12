Fiorentina, progressi per nuovo stadio

FIRENZE, 28 DIC - La Fiorentina lo definisce un altro passo avanti verso il nuovo stadio: ieri il club viola ha trasmesso al Comune di Firenze una serie di integrazioni progettuali per la sua realizzazione. Integrazioni complementari a quanto era stato depositato prima della presentazione del progetto alla città lo scorso 10 marzo. Si tratta, spiega una nota ufficiale, di "un approfondimento, coerente con il cronoprogramma della procedura, che consentirà allo stesso Comune di confermare il 'pubblico interesse' del progetto, propedeutico alla ulteriore progettazione che potrà essere sviluppata entro 6 mesi dall'approvazione della variante di piano per la ricollocazione di Mercafir. Verrà quindi realizzata un'infrastruttura, del livello che Firenze merita, che sarà al contempo un elemento di qualificazione urbana, un fattore di sviluppo economico e sociale, un asset per rafforzare la società e uno strumento importante per rendere più competitiva la squadra".