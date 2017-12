Serie B, il Palermo piega la Salernitana ed è campione d'inverno

PALERMO - Il Palermo piega la Salernitana ed è campione d’inverno in Serie B. La partita, piuttosto piatta, si sblocca al 34' del primo tempo con il gol di Chochev. Il bulgaro s'invola in area su lancio di Rispoli, stoppa di petto e supera un difensore e con una carambola fortunosa mette alle spalle di Adamonis. Al 45' Struna rischia l’autorete mettendo la palla a fil di palo su tiro Rossi, a Posavec battuto. Nella ripresa, al 7', viene espulso Vitale per doppia ammonizione. Si complica la situazione per gli ospiti che però vanno un paio di volte vicini al pareggio prendono anche un palo con Zito. I rosanero soffrono ma riescono a raddoppiare con Monachello al 34'. L’agrigentino, al primo gol stagionale, è stato servito da Trajkovski. Tris di Jajalo al 48' con una azione personale.