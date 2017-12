Nba, vittoria in rimonta per Boston

ROMA, 29 DIC - Grande spettacolo e vittoria con rimonta per i Boston Celtics ai danni degli Houston Rockets al termine della partita più entusiasmante della notte Nba. Hanno vinto i padroni di casa per 99-98, ma quanta paura. Il canestro vincente è entrato a pochi secondi dalla sirena. A metà gara la distanza fra le due squadre era notevole, con i Rockets avanti 62-38. Poi la lenta e inesorabile rimonta, con un botta e risposta fra i due migliori realizzatori della serata, 26 punti per Irving dei Celtics e 34 per Harden della formazione rivale, fino al sorpasso finale. Vittoria con rimonta anche per Milwaukee su Minnesota. Gli ospiti sono stati a lungo avanti, 75-84 prima dell'ultimo quarto di tempo, ma negli ultimi minuti di gara si sono letteralmente bloccati, lasciando spazio al recupero dei padroni di casa e poi alla vittoria 102-96. Nelle altre partite, successo di Orlando su Detroit 102-89, di San Antonio sui New York Knicks 119-107 e infine vittoria di Portland su Philadelphia per 114-110.