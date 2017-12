Quotisti Snai:Inter favorita sulla Lazio

ROMA, 29 DIC - Il tabellone Snai premia l'1 in Inter-Lazio, favorito a 2,30, contro il 3,05 offerto su Simone Inzaghi e i 'suoi' che, però, vantano uno dei migliori rendimenti in trasferta del campionato. Risale al 2014 l'ultimo pareggio fra le due squadre, per un'altra 'X' la quota è invece a 3,45. Sono cinque i 'No goal' messi insieme dall'Inter nelle sei partite disputate da inizio dicembre a oggi: lo stesso esito pagherebbe 2,30 ma, contro una Lazio che ha la media-gol più alta del campionato (tra fatti e subiti), i quotisti protendono per il Goal (1,53), così come per l'Over (1,70). Il segno '1' in Fiorentina-Milan è favorito a 2,05 su Snai; per pareggio e segno '2' l'offerta sale a 3,50 e 3,70. Tenere senza gol i rossoneri pagherebbe 2,90. La Roma contro il Sassuolo in casa vola a 1,30, la vittoria emiliana è pagata 9,50, con il pareggio a 5,50. Abbordabile anche il '2' della Juve sul campo del Verona, a 1,21. Per i 'quotisti' l'1 gialloblù è lontanissimo, a 14 volte la posta, e anche l'X è una mezza impresa, a 6,25.