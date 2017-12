Chelsea: Hazard vuole il Real Madrid

ROMA, 29 DIC - Eden Hazard continua a rinviare la firma sul rinnovo del contratto con il Chelsea, sebbene il club londinese gli abbia offerto una nuova ipotesi d'accordo fino al 2020. Secondo quanto pubblica il Mundo deportivo, nella propria edizione online, il padre del fantasista belga, Thierry, sostiene che il figlio non accetta il rinnovo perché vuole regalarsi almeno una chance di finire al Real Madrid. "Eden ha rifiutato l'estensione del contratto per tenere socchiusa la porta al Real Madrid, dove vorrebbe finire", ha detto Thierry Hazard, in un'intervista pubblicata dal quotidiano belga 'Le Soir'. Il padre dell'attaccante del Chelsea dice inoltre che Hazard non ha firmato alcun precontratto con il club 'blanco', ma non esclude alcuna possibilità.