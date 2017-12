Lazio: Inzaghi,per Inter non sarà facile

ROMA, 29 DIC - "Contro l'Inter non è una partita decisiva, per quanto riguarda la classifica, ma importantissima per noi. Dovremo giocare al 120% se vogliamo fare un risultato positivo: l'Inter ha perso le ultime tre partite, ma è un calo fisiologico che tutti hanno avuto, anche noi. Sono davanti a noi in classifica e noi vogliamo rimanere attaccati lì con tutte le nostre forze. Domani voglio una prova da Lazio, loro sono feriti nell'orgoglio ma dovranno passare sulla Lazio che cercherà di vendere cara la propria pelle". Lo dice Simone Inzaghi, alla vigilia della partita contro l'Inter. Icardi contro Immobile, sarà anche sfida tra i due bomber più prolifici del campionato: "Con Higuain - osserva Inzaghi - sono gli attaccanti più forti in circolazione. Mauro e Ciro sono i migliori in questo momento. Icardi va tenuto a bada per 95' perché può sempre colpire. Anche Perisic e Candreva sono grandissimi giocatori".