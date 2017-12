4 febbraio a Roma 5/a Corsa del Ricordo

ROMA, 30 DIC - Dopo il successo della 1^ edizione di Trieste, dove la manifestazione si è svolta lo scorso 10 dicembre, la Corsa del Ricordo si appresta a vivere a Roma , domenica 4 febbraio, la sua quinta edizione. La gara, come tradizione, è in calendario nella domenica che precede la "Giornata del Ricordo" che ogni 10 febbraio ricorda la tragedia delle Foibe e il drammatico esodo delle popolazioni Giuliano-Dalmata. Anche quest'anno la manifestazione avrà come teatro le strade del quartiere Giuliano-Dalmata, a ridosso della via Laurentina, dove risiedono la gran parte dei profughi giunti nella Capitale ed i loro eredi, i quali hanno fortemente mantenuto la memoria storica delle loro origini e dei loro genitori. La corsa anche in questa V edizione prevede una 10 chilometri competitiva e una non competitiva di 5 km, prevede una sostanziale modifica del percorso. La partenza e l'arrivo saranno sempre nel luogo simbolo di Via Oscar Senigaglia