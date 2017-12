Dakar 2018:10 moto in lotta per vittoria

ROMA, 30 DIC - ''Sono almeno dieci i piloti in grado di vincere la Dakar''. La previsione diplomatica di Sam Sunderland ovviamente lo include come uno dei contendenti anche in virtù del numero 1 che mostra sulla sua moto o appuntato alla tuta di gara. L'analisi dell'inglese mostra quanto siano cambiate le cose da quando il titolo era una questione tra Cyril Despres e Marc Coma. Sunderland affronterà la gara al meglio, consapevole che nei rally l'imprevisto è sempre dietro l'angolo, come è successo quest'anno in Marocco quando l'attraversamento di un fiume in piena ha messo fine al sogno di vincere il campionato del mondo. Lo sa bene anche Toby Price, vincitore nel 2016. L'australiano ha passato la maggior parte dell'anno in convalescenza per recuperare la frattura al femore che si era lo scorso gennaio. Nonostante questo, il team KTM resta favorito e la casa austriaca punta al 17esimo successo consecutivo. Da tenere d'occhio anche Matthias Walkner, 2° nel 2017, e vincitore del Rally del Marocco, e Antoine Méo, quarto.