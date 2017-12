Confermato 12/o Rally Città di Arezzo

ROMA, 30 DIC - Valtiberina Motorsport conferma che il Rally "Città di Arezzo - Valtiberina" , in programma per il 2, 3 e 4 marzo, avrà il suo regolare svolgimento nonostante che per la stessa data sia prevista la consultazione elettorale, definita da poche ore a seguito dello scioglimento delle Camere. Valtiberina Motorsport, ha ricevuto completa assicurazione del rilascio dei necessari permessi per lo svolgimento dell'evento, valido quale quarto appuntamento del Campionato Raceday Rally Terra. Un evento molto atteso in quanto si presenterà sulla scena nazionale in una nuova veste, pronto a mirare al futuro. La notizia dell'avere certezza sui permessi rilasciati nonostante la concomitanza di un momento di interesse nazionale per dare vita alla XVIII Legislatura della Repubblica Italiana - fanno sapere gli organizzatori - è una grande conferma di sinergia e collaborazione tra gli Enti coinvolti.