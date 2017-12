Sicilia motori punta a 2018 a tutto gas

ROMA, 30 DIC - Anche per il 2018 la Sicilia avrà un ruolo preminente nel panorama dell'automobilismo tricolore con ben sette ore titolate in un calendario decisamente fitto di manifestazioni che la Delegazione regionale ACI Sport ha attentamente pianificato prima di sottoporlo all'esame delle commissioni. Per completare la stagione passata ed aprire ufficialmente il 2018, appuntamento venerdì 2 marzo sulla Riviera dei Ciclopi ad ACI Castello, nella terra dei Malavoglia per la premiazione regionale alla quale ha già confermato la sua presenza il Presidente dell'Automobile Club d'Italia Angelo Sticchi Damiani. Ad aprire la stagione degli appuntamenti siciliani validi per le sere tricolori ACI Sport sarà il 23° Slalom Torregrotta - Roccavaldina il 29 aprile in provincia di Messina, la classica del Gianfranco Cunico Club; nel week end del 6 maggio, data storica e leggendaria quella del 1906, torna con la 102^ edizione la Targa Florio con le gare valide per il Campionato Italiano rally e Campionato Italiano Rally Autostoriche