Il Rally Italia Talent 2018 pronto a via

ROMA, 30 DIC - Pronti, partenza, via. Con il 2018 ormai alle porte torna l'Aci Rally Italia Talent con la sua quinta edizione e lo fa con la prima selezione regionale al Cremona Circuit nei giorni 12/13/14 gennaio, evento che si avvia a superare il record di 6.000 iscritti dello scorso anno. Riconfermata la strategica collaborazione con Abarth che metterà a disposizione per la prima volta, oltre alle Abarth 595 Competizione, anche le Abarth 124 Spider in tutte le selezioni regionali, la semifinale e la finale. Confermata la partnership con l'Aci guidato dal presidente Angelo Sticchi Damiani, che apre a nuovi scenari che vanno nella direzione di coinvolgere sempre più giovani nello sport automobilistico nazionale ed internazionale. Media Partner sarà RDS 100% GRANDI SUCCESSI, uno dei grandi big tra i Network radiofonici nazionali, che sarà quindi la Radio Ufficiale di Aci Rally Italia Talent per l'edizione 2018. Gli iscritti saranno valutato da un vero e proprio Dream Team di Campioni di Rally da Basso a Travaglia.