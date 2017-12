Tennis: Abu Dhabi, vittoria Anderson

ROMA, 30 DIC - Il sudafricano Kevin Anderson si è aggiudicato il "Mubadala World Tennis Championship", torneo-esibizione di Abu Dhabi che ha inaugurato il 2018 tennistico: 6-4 7-6 il punteggio con cui il finalista degli ultimi Us Open ha superato lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Nella finalina per il terzo e quarto posto l'austriaco Dominic Thiem ha superato per 6-3 6-4 l'altro spagnolo Pablo Carreno Busta. In questa edizione vi è stato spazio anche per le donne: si sono sfidate Serena Williams, diventata mamma a settembre e sposatasi con Alexis Ohanian un mese e mezzo fa, e la lettone Jelena Ostapenko, vincitrice dell'ultimo Roland Garros. Per la statunitense ex n.1 del mondo, si è trattato del primo match - seppure non ufficiale - dalla finale degli Australian Open vinta lo scorso gennaio sulla sorella maggiore Venus. Serena ha ceduto di misura alla più giovane avversaria (6-2 3-6 10-5) mostrando confortanti segnali di competitività nonostante il lungo stop.