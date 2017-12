Spalletti, fatta un'ottima partita

ROMA, 30 DIC - "Dobbiamo affrontare le partite come abbiamo fatto oggi, rischiando ma con grande convinzione e con la giusta mentalità. L'Inter fino a questo momento ha fatto tanti punti e ha fatto un bel campionato". Luciano Spalletti, promuove l'Inter al giro di boa e, rispondendo indirettamente a Simone Inzaghi che ha detto che la Lazio avrebbe meritato la vittoria, ribadisce che "l'Inter ha fatto una buonissima gara. Abbiamo avuto le stesse occasioni, Strakosha ha fatto grandi parate su Borja Valero e su Perisic ma non mi interessa ribattere quello che dicono gli altri. Poi sulla Var invita a "vedere le cose positive che sono state fatte. E non c'è paragone tra quelle giuste e quelle sbagliate: non lo dico io, lo dicono tutti". Bocca cucita invece sul mercato di gennaio: "Io non parlo di cose che mettono in dubbio la professionalità e la qualità dei dirigenti con cui lavoro tutti i giorni, come Ausilio e Sabatini. Quando si fa parte di una squadra come l'Inter non ci sono alibi, bisogna solo fare risultati importanti".