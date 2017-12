Marotta, Pjaca verso il prestito

ROMA, 30 DIC - "Pjaca è reduce da un infortunio abbastanza importante ma si è rimesso pienamente e probabilmente lo daremo in prestito in modo che possa ritrovare la continuità che è mancata. Dobbiamo ancora confrontarci con lui ma lo Schalke potrebbe essere una delle candidate". Lo ha annunciato il dg della Juventus, Giuseppe Marotta, prima della partita di Verona. "Emre Can? E' in scadenza e che quindi attira su di sé le attenzioni di molti club. Sappiamo che è un buon giocatore e una buona occasione ma nulla di più", ha proseguito ai microfoni di Premium Sport. "Dybala nelle ultime prestazioni non ha offerto il meglio di sé ma è un giocatore di grandissima qualità. Deve ritrovarla dando continuità nelle prestazione. Il mister gli ha dato fiducia e questa può essere una gara che può aiutarlo a tornare il Dybala degli ultimi tempi", ha detto ancora Marotta, che ha confermato che il club si è proposto di aiutare il giocatore in un contenzioso tra lui e una società che ne detiene i diritti d'immagine.