Chiellini, obiettivo titolo e Champions

TORINO, 1 GEN - "Abbiamo l'obiettivo dei sette scudetti, della quarta Coppa Italia ed è un obiettivo la Champions: raggiungibili ma non per questo facili". Sono le prime parole in bianconero del 2018 di Giorgio Chiellini: "Abbiamo le potenzialità - ha proseguito Chiellini - e una rosa che può arrivare in fondo a tutto, però dobbiamo parlare con i fatti come in questi mesi". Magari già da mercoledì, in un derby "difficile che è un quarto di finale di Coppa Italia dove noi vogliamo andare avanti". I bianconeri, dopo la vittoria di sabato a Verona, non si sono fermati per festeggiare il nuovo anno ma si sono ritrovati già ieri mattina per un allenamento a Vinovo, dove sono ancora oggi pomeriggio per preparare la partita di mercoledì.