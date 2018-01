Sci: Shiffrin vince anche parallelo Oslo

OSLO (NORVEGIA) 1 GEN - La campionessa Usa Mikaela Shiffrin continua anche nel 2018 la sua serie positiva ed ha vinto ad Oslo lo slalom parallelo di coppa del mondo di Capodanno. Per lei e' il 37/o successo in carriera a soli 22 anni. Seconda la svizzera Wendey Holdener e terza l'altra svizzera Melanie Meillard. Deludente l'Italia che ha schierato due delle 16 atlete ammesse alla gara, disputata su manche di andata e ritorno ad eliminazione diretta con tabellone tennistico, e cioe' la trentina Chiara Costazza e la lombarda Irene Curtoni. Entrambe sono pero' state subito eliminate agli ottavi, Costazza battuta dall'austriaca Bernadette Schhild mentre Curtoni, caduta nella manche di ritorno, dalla svedese Frida Hansdotter. La prossima tappa di cdm donne e' in Croazia con lo slalom speciale di Zagabria di mercoledi' 3 gennaio: prima manche alle ore 13 e seconda alle 16,30.