Pellegrini "emozione Budapest, ora Tokyo

ROMA, 1 GEN - "Il 2017 mi ha emozionato regalandomi il titolo di campionessa del mondo. Dalla delusione e rabbia (per il quarto posto di Rio) la gente non mi ha più mollato fino a Budapest 2017. Ho percepito un calore incredibile. Ho trovato l'oro che mi mancava. E ora sono serena". Così Federica Pellegrini, in un'intervista. "Volevo che fosse proprio così il mio ultimo ricordo nel nuoto, da vincitrice - ha detto ancora -. Non capita a tutti gli atleti questa fortuna. Un esempio più vicino a me è Buffon. Poi - - ha proseguito - ho deciso di continuare fino a Tokyo 2020 Voglio levarmi qualche sfizio. Vado sui 100, ho sempre avuto il pallino della velocità". Parlando di attualità, Pellegrini ha parlato delle molestie ammettendo che "ci sono anche nel nuoto. Non sono casi eclatanti perché non riguardano atlete famose". Alle adolescenti, la campionessa ha consigliato di "denunciare subito ogni episodio" e poi ha fatto loro un appello: "Non mandate foto ignude in giro perché non serve a niente. Smettete questo circolo vizioso".