Premier: United 2-0 in casa dell'Everton

ROMA, 1 GEN - Il Manchester United batte 2-0 l'Everton a Goodison Park e accorcia momentaneamente sui cugini del City, stasera lontani 12 punti (ma con i citizens che giocheranno domani pomeriggio in casa contro il Watford). Per la squadra di Josè Mourinho, oggi senza l'infortunato Lukaku, a segno Martial (57') e Lingard (81'). In attesa di Arsenal-Chelsea, big match della 22ma giornata in programma mercoledì 3 gennaio, i Red Devils si riportano momentaneamente al 2/o posto in classifica (47 punti contro 45, mentre il City è davanti solitario a 59 punti).