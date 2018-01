Shenzhen, eliminate Giorgi e Ostapenk

ROMA, 2 GEN - Subito fuori Camila Giorgi agli Open di Shenzhen, in Cina. Sul cemento del torneo Wta da 750mila dollari, la 26enne di Macerata n.79 al mondo è stata eliminata 6-4 6-2 dalla 25enne rumena Ana Bogdan (n.105). Una rivincita in piena regola per la Bogdan, che nell'unico precedente tra le due era stata battuta dalla Giorgi proprio un anno fa a Shenzhen. Ieri ko all'esordio anche l'altra italiana impegnata in Cina, Jasmine Paolini, battuta 6-0 6-4 dalla padrona di casa Yafan Wang. Esordio negativo anche per Lelena Ostapenko: la 20enne lettone di Riga, numero 7 Wta e seconda favorita, è stata sconfitta per 6-1 6-4 da Kristina Pliskova, numero 62 del ranking mondiale (sorella gemella della top-player Karolina). Grande attesa per la russa Maria Sharapova, numero 60 del rankinng mondiale, che affronterà la statunitense Allison Riske, numero 70 Wta, finalista nella passata edizione del torneo.