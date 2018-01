Auckland, Errani fuori al primo turno

ROMA, 2 GEN - Subito fuori Sara Errrani al torneo di Auckland, in Nuova Zelanda. La tennista azzurra si è scontrata con la ceca Barbara Strycova, tra le favorite per la vittoria finale, ed ha perso con il punteggio di 6-4 6-7(3) 6-4. Sono state tre ore di lotta durissima, ma alla fine la 30enne romagnola, numero 132 del mondo, ha dovuto cedere alla rivale, numero 23 del ranking e terza testa di serie del torneo neozelandese, uno dei tre che inaugurano la stagione tennistica al femminile. Per la tennista italiana è la terza sconfitta consecutiva contro la 31enne ceca, anche se nel conto totale degli scontri diretti Errani resta in vantaggio per 7-4.