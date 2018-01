Wta Brisbane: Muguruza subito fuori

ROMA, 2 GEN - Comincia con un ritiro il 2018 di Garbine Muguruza. La spagnola, n.2 del ranking mondiale, si arrende ai crampi all'inizio del terzo set del secondo turno - per lei l'esordio - del torneo Wta di Brisbane (un milione di dollari di montepremi, cemento), in Australia. Andata avanti 2-0 nel set decisivo contro la serba Aleksandra Krunic, Garbine si è accasciata sulla linea di fondo campo subito dopo aver subito il contro-break, ritirandosi sul punteggio di 7-5 6-7 2-1 in suo favore. Domani l'esordio - direttamente al 2/o turno - della seconda testa di serie del torneo, la ceca Karolina Pliskova, campionessa in carica, opposta alla statunitense Catherine Bellis.