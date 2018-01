Wta Shenzhen: Sharapova ai quarti

ROMA, 2 GEN - Maria Sharapova si è qualificata per i quarti di finale dello "Shenzhen Open", torneo Wta International da 750mila dollari di montepremi, in corso sul cemento di Shenzhen, in Cina, uno dei tre appuntamenti che inaugurano la stagione del tennis femminile (gli altri due sono Brisbane ed Auckland). La 30enne russa, numero 60 del ranking mondiale, al secondo turno ha battuto in rimonta per 4-6 6-3 6-2 la statunitense Allison Riske, finalista nella passata edizione del torneo. Prossima avversaria per Masha - giovedì - la kazaka Zarina Diyas. Domani di nuovo in campo la numero uno del mondo, la romena Simona Halep, opposta in un match di secondo turno alla cinese Ying-Ying Duan.