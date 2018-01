C.Ronaldo, 'il 2017 anno incredibile'

ROMA, 2 GEN - Cinque titoli con il Real Madrid, il quinto Pallone d'Oro e il premio Uefa come miglior giocatore dell'anno. Il 2017 è stato per Cristiano Ronaldo, 'un anno incredibile', come ha detto lo stesso asso del Real Madrid in una conversazione con il quotidiano spagnolo As dalla sua Madera. "E' una sensazione pazzesca guardare avanti e vedere quello che ho fatto da quando ho cominciato a dare calci ad un pallone per le strade di Madera" assicura il portoghese. "Sono stato benedetto dal talento e ho lavorato tantissimo per tirar fuori il meglio di me stesso - continua CR7 - ma non ci sarei riuscito senza la collaborazione di tante persone che mi hanno aiutato professionalmente". Cristiano ringrazia la sua famiglia, i suoi amici "senza dimenticare quelli che hanno creduto in me quando ero solo un ragazzo pieno di sogni, i miei allenatori e i miei compagni di squadra". Infine un ringraziamento particolare ai quasi 300 milioni di fan che lo seguono sui vari social network.