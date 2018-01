Tennis: Hopman Cup, Federer ancora ok

ROMA, 2 GEN - Battendo Karen Khachanov per 6-3 7-6 Roger Federer ha dato il primo punto alla Svizzera nella sfida che la oppone alla Russia alla Hopman Cup, tradizionale esibizione mista per nazioni in corso fino a sabato 6 gennaio a Perth, in Australia. La Svizzera (con Roger Federer gioca Belinda Bencic) è reduce dal 3-0 rifilato al Giappone mentre la Russia è stata sconfitta 2-1 dagli Stati Uniti. Proprio gli Usa in apertura di giornata hanno superato per 2-1 il Giappone in una sfida complicata da problemi di ogni tipo. CoCo Vandeweghe ha battuto 7-5 6-2 la 19enne australiana Maddison Inglis, chiamata sostituire la giapponese Naomi Osaka, influenzata. Quindi Yuichi Sugita ha superato Jack Sock, costretto al ritiro per infortunio sul punteggio di 7-6 in favore del suo avversario. Nel doppio Vandeweghe e l'australiano Pat Cash (schierato al posto di Sock e anche coach di CoCo) hanno ceduto in tre set ad Inglis-Sugita. Il ritiro della Osaka ha comunque di fatto assegnato la vittoria agli Usa.