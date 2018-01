Atp Brisbane: Murray si ritira

ANSA) - ROMA, 2 GEN - Perde uno dei suoi protagonisti più attesi il "Brisbane International", torneo Atp dotato di un montepremi di 468.910 dollari di scena sui campi in cemento della città australiana. Lo scozzese Andy Murray, atteso al rientro nel circuito, ha infatti annunciato il suo ritiro dal torneo dopo aver dovuto saltare la sessione di allenamento a causa dei persistenti dolori ad un'anca, problema fisico che lo ha costretto a un lungo stop. "Sono davvero dispiaciuto nel comunicare che devo ritirarmi dal torneo di Brisbane - le parole del 30enne scozzese - "Ero venuto qui con la ferma intenzione di iniziare bene la nuova stagione, ma purtroppo il mio team e io stesso abbiamo dovuto constatare che non sono ancora nelle condizioni giuste per poter competere ad alto livello". Murray ha aggiunto che rimarrà a Brisbane per allenarsi, senza fornire indicazioni sulla sua partecipazione o meno agli Australian Open, al via a Melbourne il 15 gennaio.