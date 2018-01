Sci: azzurri in allenamento a Tarvisio

TRIESTE, 2 GEN - La nazionale italiana maschile di slalom e quella femminile di slalom e gigante arriveranno domani a Tarvisio (Udine), per una sessione di allenamento sulla 'Pista C' della località sciistica. Lo ha reso noto oggi l'agenzia Promoturismo FVG. Insieme agli italiani sarà presente anche il team della Nazionale femminile svizzera di slalom e la squadra canadese maschile, sempre di slalom. "Accoglienza, ottima preparazione dei tracciati di allenamento e strutture di primissimo livello - commenta Sergio Bolzonello, vicepresidente del FVG - sono tutti elementi che confermano come la nostra montagna sia attrattiva per gli atleti anche di massimo livello. Una soddisfazione importante per i poli sciistici regionali, ma anche un'occasione di promozione turistica".