Sci: l'Austria Team su nevi Alpe Cimbra

ROMA, 2 GEN - La squadra A dei gigantisti austriaci ha deciso di ritornare ad allenarsi sulla nostra Skiarea prima della gara di Coppa del Mondo di Sci di Adelboden in Svizzera. La pista dei campioni, l'Agonistica, sarà la palestra di due giornate intense di allenamento che vedrà impegnati gli atleti di punta tra i quali Ronald Leitinger -medaglia d'argento ai mondiali di Sant Moriz 2017-, Stepan Brennsteiner, Marcel Mathis, Magnus Walth. I tecnici della squadra hanno scelto, ancora una volta, questa pista per la sua tecnicità e soprattutto per le perfette condizioni di innevamento e di barratura. Ancora una volta la Skiarea Alpe Cimbra può fregiarsi a pieno titolo del suo slogan "la Skiarea dei Campioni". Gli allenamenti si svolgeranno il 3 e 4 gennaio sulla mitica pista Agonistica di Fondo Grande, a Folgaria.