Basket: Eurocup, Torino-Monaco 90-76

TORINO, 2 GEN - Inizia nel migliore dei modi la Top 16 di EuroCup della Fiat Torino, che al PalaRuffini supera 90-76 il Bayern Monaco al termine di una partita condotta praticamente dal primo minuto. Una vittoria ottenuta senza il contributo essenziale del pivot Mbakwe, ancora out per un problema alla schiena, contro una delle squadre favorite per il successo finale della competizione. La partita è iniziata con lo scambio di maglia tra il calciatore del Torino Moretti e capitan Poeta, alla presenza di una folta rappresentanza della squadra granata. Una cavalcata iniziata nel primo quarto, chiuso 25-17, e arrivata anche a +20 sul 55-35 del terzo periodo. I tentativi di riaggancio della squadra di Djordjevic sono stati fiaccati dalla grande difesa gialloblù e dalla prova di Garrett, che ha chiuso con 21 punti, 8 assist e 6 palle rubate, di Patterson e Vujacic, rispettivamente 18 punti e 17 punti. Al Bayern non sono bastati i 17 punti di Booker e i 14 di Macvan.