Premier: City riprende strada vittoria

ROMA, 2 GEN - Il Manchester City torna subito alla vittoria nella sua prima partita del 2018, la ventesima in 22 incontri di Premier finora disputati. Vittima odierna il Watford, che già dopo pochi minuti si è arreso alla fame dei Citizens reduci dal pareggio senza reti col Crystal Palace di domenica scorsa. Raheem Sterling ha segnato la prima rete, la sua 14/a stagionale, dopo nemmeno 1' di gioco sfruttando al meglio un lancio di Sane e al 13' un pasticcio del difensore del Watford Kabasele ha portato il risultato sul 2-0. Nella ripresa, Aguero e poi Gray fissano il 3-1 finale. Il City, con 62 punti, precede di 15 lunghezze lo United e di 17 il Chelsea, atteso domani in casa dell'Arsenal. Negli altri incontri, il Tottenham ha battuto 2-0 il fanalino di coda Swansea, conquistando la terza vittoria di fila che vale il quinto posto. In coda, importante vittoria del Crystal Palace a Southampton, con i londinesi che salgono a quota 22 allontanandosi un po' dalla zona calda. Infine, il West Ham ha battuto 2-1 il West Bromwich.