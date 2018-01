Tennis:Doha,esame Berrettini e Travaglia

ROMA, 3 GEN - Dopo il positivo esordio nel tabellone principale, tornano in campo Matteo Berrettini e Stefano Travaglia nel "Qatar ExxonMobil Open", torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 1.286.675 dollari in corso sui campi in cemento del Khalifa International Tennis & Squash Complex di Doha, uno dei tre eventi che inaugurano la stagione maschile. Il 21enne romano, numero 135 Atp, passato attraverso le qualificazioni, che ha centrato il primo successo in un main draw del circuito maggiore superando in rimonta il serbo Viktor Troicki, numero 55 Atp, si gioca un posto nei quarti di finale contro il tedesco Peter Gojowczyk, numero 60 del ranking mondiale: non ci sono precedenti tra i due. Dal canto suo il 25enne di Ascoli Piceno, numero 134 del ranking mondiale, pure lui promosso dalle qualificazioni, dopo la comoda affermazione sulla wild card di casa Jabor Al-Mutawa, senza ranking Atp, sfida al secondo turno l'argentino Guido Pella, numero 64 Atp