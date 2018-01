Walker ko, nuovo infortunio per il City

LONDRA, 3 GEN - Nuovo infortunio e nuovo attacco al calendario congestionato della Premier League: il Manchester City continua a vincere ma anche a perdere giocatori, l'ultimo è Kyle Walker. Nei minuti finali della gara vinta contro il Watford il difensore inglese è stato costretto ad uscire in seguito ad un duro contrasto. E' il terzo giocatore del City infortunatosi negli ultimi giorni, dopo Kevin De Bruyne e Gabriel Jesus. "Siamo uccidendo i giocatori - il duro attacco di Guardiola - Questo non è basket o tennis, i calciatori hanno bisogno di recuperare. Quanti giocatori hanno subito infortuni muscolari negli ultimi giorni? Eppure lo spettacolo deve continuare. Fanno tanti controlli anti-doping ma nessuno protegge i giocatori. Questo business si basa sui giocatori, sulle loro prestazioni. Qui in Inghilterra non c'è tutela. Si può giocare ogni tre o cinque giorni, ma non è possibile giocare ogni due giorni". Come viceversa è capitato al City, in campo il 31 dicembre a Selhurst Park, e ieri sera in casa contro il Watford.