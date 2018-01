Arezzo va a imprenditore romano Matteoni

AREZZO, 3 GEN - L'imprenditore romano Marco Matteoni è il nuovo presidente dall'Arezzo,squadra che milita nel girone A della serie C. L'annuncio in mattinata sul sito della società dopo che è stato perfezionato il passaggio "delle quote dalla Neos Solution alla Marco Matteoni Group". L'imprenditore romano diventa quindi presidente e proprietario della società. L'uno per cento delle stesse quote restano all'azionariato popolare di Orgoglio Amaranto. La firma chiude un periodo difficile per la società toscana che rischia comunque alcuni punti di penalizzazione per il mancato rispetto di alcune scadenze dovuto ai vari passaggi societari.