Sci: Cdm, a Zagabria Shiffrin in testa

ZAGABRIA (CROAZIA), 3 GEN - Mai stanca di vincere, la campionessa Usa Mikaela Shiffrin in 52.99 e' nettamente al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di cdm di Zagabria. Secondo tempo in 54.40 per la svizzera Wendy Holdener e terzo in 54.60 per la slovacca Petra Vlhova. Ancora male le azzurre in una disciplina in cui da anni ormai non rendono. Per la seconda manche si sono classificate tre italiane. Sono Chiara Costazza 13/a in 56.35, Irene Curtoni 19/a in 56.48 e Manuela Moelgg 29/a in 57.60. L'ultimo podio di una azzurra in slalom speciale lo ha fatto proprio Moelgg nel 2011 sulla stessa pista di Zagabria. Per trovare invece l'ultimo successo di una italiana bisogna invece risalire al 2007 quando Costazza vinse a Lienz. Seconda manche alle ore 16.30.