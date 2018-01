Sci: Shiffrin vince slalom Zagabria

ZAGABRIA (CROAZIA), 3 DIC - Sotto una fitta nevicata, la statunitense Mikaela Shiffrin in 1.53.07 ha vinto anche lo slalom speciale di Zagabria. Seconda la svizzera Wendy Holdener in 1.54.66 e terza la svizzera Frida Hansdotter in 1.55.18.Per Shiffrin, 22 anni, e' il 7/o successo stagionale ed il 38/o in carriera. Si aggiungono nel suo incredibile palmares a tre titoli mondiali ed uno olimpico, sempre in slalom. In piu' Mikaela e' detentrice della Cdm che si appresta a rivincere visto che neppure a meta' stagione e' nettamente al comando con 1.081 punti contro i 510 della sua più immediata inseguitrice, la tedesca Viktoria Rebensburg Male, ancora una volta in questa disciplina, le italiane. La migliore in classifica Irene Curtoni 15/a in 1.56.94. Poi ci sono Manuela Moelgg 23/a in 1.57.69 e Chiara Costazza 28/a in 1.58.94 dopo un gravissimo errore. Domani a Zagabria è in programma lo slalom uomini: Italia fiduciosa visto che lo scorso anno fu vinto dall'azzurro Manfred Moelgg.