Premier League: Arsenal-Chelsea 2-2

ROMA, 3 GEN - Doccia fredda per il Chelsea raggiunto al 92' dall'Arsenal nel posticipo della 22/a giornata di Premier League. All'Emirates Stadium finisce 2-2 con la squadra di Antonio Conte prima sotto (Wilshere al 63') e poi avanti grazie alle reti di Hazard (67' su rigore) e l'ex viola Marcos Alonso (84'). Sembrava fatta ma in pieno recupero ('92) Bellerin pareggia i conti. La mancata vittoria costa ai Blues il secondo posto in classifica, ora appannaggio del Manchester United con 47 punti, contro i 46 del Chelsea, entrambe comunque staccatissime dalla capolista Manchester City (62 punti).