Coppa Re, esordio vincente per Montella

ROMA, 3 GEN - Esordio vittorioso per Vincenzo Montella sulla panchina del Siviglia. Nell'andata degli ottavi di Coppa del Re, la squadra andalusa si è imposta in trasferta per 2-0 nel derby con il Cadice: i gol di Nolito al 9' e Jesus Navas al 23'. E all'esordio ha vinto anche Diego Costa, fresco acquisto dell'Atletico Madrid che si è sbarazzato senza problemi (4-0) del Lleida, formazione della terza divisione spagnola, grazie anche a una rete dell'ex Chelsea (di Godin, Torres e Griezmann le altre reti).