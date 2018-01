Nba, corrono Boston e Golden State

ROMA, 4 GEN - Grande vittoria dei Boston Celtics nella notte Nba, a spese dei Cleveland Cavaliers che continuano nella loro striscia negativa. I Cavs hanno ceduto con il punteggio di 102-88, ma il passivo avrebbe potuto essere più alto, considerata la padronanza del gioco dei leader della classifica della Eastern Conference. Vittoria di misura per i leader della Western Conference, i Golden State Warrors che si sono imposti 125-122 sui Dallas Mavericks quasi al suono della sirena con una tripla di Curry. Inattesa sconfitta di Philadelphia, superata in casa dai San Antonio Spurs per 112-106. Nelle altre partite, da segnalare la vittoria esterna dei Raptors sui Chicago Bulls 124-115 e quella casalinga dei Denvenr Nuggets su Phoenix per 134-111. Grande successo di Oklahoma sui Lakers in trasferta 133-96.