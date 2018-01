Murray rinuncia a Australian Open

ROMA, 4 GEN - Andy Murray non parteciperà agli Australian Open in programma a Melbourne dal 15 gennaio, l'appuntamento che avvia la stagione dei grandi tornei internazionali. Il campione scozzese, che è fermo da questa estate, dopo l'infortunio subito all'anca destra durante il torneo di Wimbledon, nei giorni scorsi aveva già rinunciato a partecipare al torneo di Brisbane. "Sfortunatamente non giocherò a Melbourne quest'anno poiché non sono ancora pronto a competere" - le parole del 30enne ex numero uno del mondo, attualmente al 16mo posto del ranking, e finalista in ben 5 edizioni dello Slam Aussie - "Al più presto tornerò a casa e valuterò tutte le opzioni possibili".