Shenzen, Sharapova in semifinale

ROMA, 4 GEN - Vola facilmente in semifinale Maria Sharapova allo "Shenzhen Open", torneo Wta International da 750mila dollari di montepremi, in corso sul cemento di Shenzhen, in Cina, uno dei tre appuntamenti che inaugurano la stagione del tennis rosa, insieme con Brisbane e Auckland. La 30enne campionessa russa ha eliminato senza problema la giovane kazaka Zarina Diyas con il punteggio di 6-3 6-3. Per la siberiana è la terza vittoria in tre sfide con la rivale kazaka. Domani Sharapova si giocherà un posto nella finale con la vincente del derby ceco fra Katerina Siniakova e Kristina Pliskova. In semifinale è già approdata anche la romena Irina Camelia Begu che ha sconfitto per 7-5 7-5 l'ungherese Timea Babos. La Begu si giocherà un posto per la finale con la vincente della sfida che opporrà l'altra romena Simona Halep, la numero uno del mondo, alla bielorussa Aryna Sabalenka.