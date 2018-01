Torino: Mazzarri in pole per la panchina

TORINO 4 GEN - Walter Mazzarri è il grande favorito alla successione di Sinisa Mihajlovic sulla panchina del Torino. Manca ancora l'ufficialità dell'esonero del tecnico serbo, ma in pole position per subentrargli ci sarebbe il tecnico livornese, legato da un contratto da 2 milioni di euro fino al 2019 con il club inglese del Watford. Mazzarri manca dall'Italia dal 2014, quando guidò l'Inter. Non è comunque tramontata l'ipotesi traghettatore fino al termine della stagione: in quel caso Reja sarebbe l'indiziato numero uno. Il Torino si allenerà nel pomeriggio allo stadio Filadelfia.