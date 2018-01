Australian Open, forfait Nishikori

ROMA, 4 GEN - In contemporanea all'annuncio dello scozzese Andy Murray, arriva anche la rinuncia agli Australian Open, primo Slam della stagione al via lunedì 15 gennaio a Melbourne, di Kei Nishikori che non ha ancora recuperato dall'infortunio al polso destro. Il 28enne giapponese è fermo dal mese di agosto per una lesione al tendine di un polso che lo ha costretto a chiudere anzitempo la stagione. "Sono desolato nell'annunciare che devo rinunciare agli Australian Open quest'anno - ha fatto sapere Nishikori - E' il mio torneo preferito, il torneo di 'casa' e fa male dovervi rinunciare. La mia convalescenza procede bene, ma non mi sento pronto al 100% per tornare a giocare partite al meglio dei cinque set". Le condizioni del numero uno nipponico riguardano da vicino anche l'Italia che proprio contro il Giappone, a Morioka il primo week-end di febbraio, giocheranno la sfida di primo turno del World Group 2018 di Coppa Davis.