Lega A, assemblea su diritti tv

MILANO, 4 GEN - I dirigenti dei club di Serie A sono riuniti informalmente da circa un'ora ma la giornata di lavori della Lega entrerà nel vivo nel primo pomeriggio quando si terrà l'assemblea convocata per l'approvazione del bando per la vendita dei diritti tv domestici del triennio 2018/21. Alle 11 era in programma la ripresa dei lavori dell'assemblea elettiva della Lega Serie A lasciata in sospeso il 7 dicembre ma, come previsto, in mancanza di un accordo sulle nomine i club hanno deciso di rinviare la discussione del rinnovo della governance. Per eleggere presidente, amministratore delegato e le altre cariche vacanti la Lega Serie A ha tempo fino il 29 gennaio, quando scadrà la proroga del commissario Carlo Tavecchio e si terranno le elezioni della Figc.