Fondo: De Fabiani terzo in Germania

ROMA, 4 GEN - Ottima prova di Francesco De Fabiani che ha conquistato il quarto podio individuale in carriera. Nella tappa di Oberstdorf (Germania) del Tour de Ski l'azzurro ha concluso al terzo posto la 15 km mass start alle spalle dei norvegesi Emil Iversen e Sindre Skar. Iversen ha vinto così la quinta gara in carriera, e la prima in stagione in una tappa del Tour de Ski. Il connazionale Skar ha chiuso con quasi mezzo secondo di ritardo, mentre De Fabiani ha fermato il cronometro sul 29:50.7 a 9 decimi dal vincitore. Non hanno preso parte alla gara Federico Pellegrino e Maicol Rastelli. Il prossimo appuntamento in programma con lo sci di fondo maschile sarà il giorno dell'Epifania in Val di Fiemme con la 15 km a tecnica classica.