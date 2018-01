Eurolega: Milano, tocca a Kuzminskas?

MILANO, 4 GEN - Domani sera al Pireo potrebbe esserci il debutto di Mindaugas Kuzminskas con la maglia dell'Olimpia basket Milano (4-11). L'ala lituana, arrivata lunedì nel capoluogo lombardo, infatti partirà con la squadra nella prima trasferta di Eurolega del 2018 e contro l'Olympiacos (11-4) potrebbe giocare qualche minuto anche in virtù del forte attacco influenzale che ha colpito Gudaitis e degli acciacchi fisici di Bertans. "In Eurolega - spiega coach Simone Pianigiani - non vogliamo soffermarci sulla classifica: torneremo a guardarla alla fine con l'obiettivo di scalare qualche gradino perché non ci piace per nulla essere lì dietro. Contro l'Olympiacos l'obiettivo è essere solidi e credibili indipendentemente dall'avversario, dalle difficoltà del momento o dalla consapevolezza che nessuno ci dà una chance". L'Olympiacos recupera Vasilis Spanoulis (assente all'andata) ma dovrebbe essere senza Brian Roberts.