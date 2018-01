Sci: slalom Zagabria, austriaci in testa

ZAGABRIA, 4 GEN - Dopo la prima manche dello slalom di cdm di sci di Zagabria al comando i due austriaci Michael Matt in 55,37 e Marcel Hirscher in 55.58. Terzo tempo per il norvegese Henrik Kristoffersen in 55.96 Dopo la prova dei primi 30 atleti miglior azzurro, su una pista dal fondo molto umido e difficile trattato con il sale per la pioggia delle ultime ore, è il trentino Stefano Gross con il 5/o tempo in 56.73. Poi ci sono Manfred Moelgg - vincitore lo scorso anno - al momento 12/o in 57.23 e Patrick Thaler ancora più indietro in 59.33. Seconda manche alle ore 16,30.