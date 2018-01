Ecclestone, vedo male F1 senza Ferrari

ROMA, 4 GEN - La minaccia della Ferrari di lasciare la F1 è tutt'altro che campata in aria e "se fosse stato Luca di Montezemolo a dirlo magari si poteva non prenderlo sul serio, visto che le corse erano la sua vita. Sergio (Marchionne, ndr) invece può vivere senza la Formula Uno. Lui è interessato solo al business. La cosa più importante per lui è poter offrire agli azionisti un buon risultato economico. Se a Marchionne non piace il percorso della F1, allora si fermerà. Ho paura che la Ferrari possa vivere senza la F1, non il contrario". L'ex boss del Circus, Bernie Ecclestone, in un'intervista al magazine tedesco "Auto Motor und Sport" invita i padroni dei diritti sulla F1, gli statunitensi di Liberty Media, a non trascurare gli avvertimenti del presidente del cavallino Rosso che ha minacciato di 'lasciare' se le nuove regole non saranno condivise.