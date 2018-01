Figc: Tavecchio, forse candidato Lega A

MILANO, 4 GEN - "La Lega Serie A potrebbe esprimere un candidato" per la presidenza della Figc. Lo ha annunciato il commissario della Lega, Carlo Tavecchio, spiegando che è stata aggiornata a mercoledì l'assemblea elettiva e in quell'occasione "la Lega preparerà un documento programmatico con necessità e desiderata per la nuova gestione federale". "E' naturale che una lega professionistica esprima un candidato - ha detto -. Per il proprio presidente la Lega può aspettare fino al 29 gennaio, per indicare un candidato per la Figc ha tempo fino al 13".