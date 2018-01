Dakar al via sabato, Peugeot favorite

LIMA, 4 GEN - 8.276 chilometri, dei quali 4.234 di prove speciali per le moto e i quad, 8.793 chilometri, 4.329 di speciali, per le auto e 8.710 chilometri, con 4.154 di speciali, per i camion. E' questo il menù della edizione 2018 della Dakar, la 40/a della storia. Stavolta il percorso, come sempre severo e selettivo, si snoderà tra Perù e Argentina, passando per la Bolivia, tra le città di Lima e Cordoba. Si partirà sabato con la prima tappa Lima-Pisco. Oltre 100 auto saranno al via, e la Peugeot parte come favorita. Riflettori puntati su Stephane Peterhansel che punta alla 14/a vittoria personale, anche se Nasser Al-Attiyah (Toyota) e Nani Roma (Mini X-Raid) rilanceranno la sfida determinati a porre fine al dominio Peugeot fra le quattro ruote. Stéphane Peterhansel ha portato la 3008 alla vittoria nel 2016 e, un anno dopo, ha difeso con successo il suo titolo. Nella categoria dei 'Side by Side', ovvero i buggy leggeri, tra i favoriti c'è la 49enne livornese Camelia Liparoti che si lancerà con Yamaha in questa nuova sfida.