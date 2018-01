Nba, Golden State si conferma leader

ROMA, 5 GEN - Grande successo dei Golden State Warriors in casa degli Houston Rockets nella notte Nba. I campioni in carica hanno vinto 124-114 al termine di un match molto combattuto nel quale le due formazioni, che attualmente guidano la classifica della Western Conference, si sono date grande battaglia, nonostante l'assenza di due assi del calibro di Kevin Durant e James Harden. Nell'altro incontro di questo turno Nba gli Oklahoma City Thunder hanno avuto la meglio sui Los Angeles Clippers, battuti in casa con il punteggio di 127-117. In grande spolvero il solito Russell Westbrook, con la 13ma tripla doppia della stagione (29 punti, 12 rimbalzi, 10 assist).